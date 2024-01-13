Samsunspor'da ligde kalma hesapları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, devreyi 18 puanla küme düşme hattında tamamladı.

İlk yarıdaki 19 maç sonucunda 13. sıradaki Ankaragücü ile aralarında 3 puan olduğuna dikkat çeken futbol direktörü Fuat Çapa, kalan 19 maçta rakiplerinden 1 galibiyet, 1 beraberlik fazla almaları halinde otomatikmen ligde kalmayı garantileyebileceklerini vurguladı.

Çapa ayrıca, 3 dönem transfer yasağı cezasına çarptırılan Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Ankaragücü ve Kayserispor’un durumunun ikinci devredeki küme düşme potasını kızıştıracağına dikkat çekti.

"Üstümüzdeki takımlardan 1 galibiyet, 1 de beraberlik fazla alırsak bu sezonki hedefimize ulaşırız"

Fuat Çapa, ilk yarıdaki hedeflerine ulaştıklarının altını çizdi.

"İlk devreyi 18 puan olarak hedeflemiştik ama daha fazla puan toplayabilirdik. Oyun olarak iyi sonuç olarak kötü bazı karşılaşmalar oynadık. 2. devre yukarıdaki takımlarla aramızdaki farkın açılmamasını istiyorduk. Şu anda da 13. sıradaki takımın üstüne çıkmak için onlardan 1 fazla galibiyet almamız gerekecek. 2. devrede üstümüzdeki takımlardan 1 galibiyet, 1 de beraberlik fazla alırsak bu sezonki hedefimize ulaşıyoruz. Yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Karşılaşmalardaki bazı kararlar canımızı çok yakıyor. Alanyaspor maçında Tait’e yapılan hareket, Trabzonspor maçında Ercan Kara’ya yapılan faullerin görülmemesi gibi olaylar es geçildi. Bu kararlar canımızı çok yaktı. Umarım ikinci devrede bu hatalı kararlarla çok karşılaşmayız."

"Hiç zorluk yaşamayacakları düşünülen 6 takıma daha transfer yasağı geldi"

Çapa, Süper Lig’den 6 takıma daha transfer yasağı geldiğine değinen

"Sivasspor, son 2 maçında 4 puan aldı. Biz inanıyoruz ki şimdiye kadar oynadığımız maçlarda sadece birkaç takım bizden daha iyi göründü. Maçların büyük kısmında puan ya da puanlar alabileceğimizi gösterdik. Sivasspor ile sahamızda oymamak avantaj olacak. Taraftarımız sadece içeride değil, deplasmanda da bizleri yalnız bırakmıyor. Tüm Türkiye ne kadar büyük bir camia olduğumuzu sadece iç sahada değil, deplasmanda da görmeye başladı. Bu birlikteliği devam ettirmek gerekiyor. Bu zor süreci birlikteliğimizle güzel atlatacağımızı umuyorum. Şimdiden kaç puanla ligde kalınacağını söylemek çok zor. Daha oynanacak 19 maç var. Her çamın kendi hikayesi var. Hiç zorluk yaşamayacakları düşünülen 6 takıma daha transfer yasağı geldi. Onların bu yasak karşısında nasıl tepki vereceği, diğer takımların yapacağı takviyeler küme düşme hattındaki puan barajını etkileyecektir."

"Diğer takımların durumuna odaklanmak yerine kendi hedeflerimize odaklanıyoruz"

Fuat Çapa, Samsunspor haricindeki takımların durumlarıyla ilgilenmediklerini ifade etti.

"Transfer yasağı gelen takımlardan Adana Demirspor ile Kayserispor’un ilk yarıda aldığı puanları yüksek. Şu anda bizim rakibimiz odur, şudur demek yerine şimdiki rakibimiz Sivasspor, bir sonraki karşılaşmada Fenerbahçe ve sonrasındaki de Kayserispor. Biz olaylara maç maç bakıyoruz. Her maçtan nasıl puan ya da puanlar almalıyız onun hesabını yapıyoruz. Şu anda o takım, bu takım diye hesap yapmak yerine kendi işimize odaklanıp, hedeflerimizi yakalamaya çalışmak daha doğru” şeklinde konuştu.

"Tırpan Samsun'a dönmedi"

Çapa, eşinin rahatsızlığı nedeniyle izin alan, ardından da Samsun’a gelmeyen Mickael Tırpan’ın son durumu hakkında da bilgi verdi.

"Mickael Tırpan, Samsun’a dönmedi. Durumunda bir değişiklik olmadı. Eşinin hastalık durumu devam ediyor. Bundan dolayı da hala Belçika’da eşinin yanında bulunuyor. O yüzden de takımda bulunmuyor. Sivasspor maçı için şu anda Laura hariç sakat oyuncumuz bulunmuyor. Bugün son maç antrenmanını yapacağız. İnşallah maça kadar bir sakatımız olmaz."