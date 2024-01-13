Hatay'da kazanan yok

Hatayspor ile Pendikspor, Mersin Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metooğlu yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Hatayspor, 47. dakikada Rivas ile 1-0 öne geçti.

Pendikspor 90+4. dakikada Kappel'in golüyle eşitliği sağladı ve maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Ligdeki galibiyet hasretini 8 maça çıkartan Hatayspor 21 puanda kaldı. 8 maçtır kazanamayan Pendikspor da 16 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağı penaltı noktasında önündeki Hodzic'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

44. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Rivas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hodzic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada sol kanatta topla buluşan Ghoulam, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Dadashov'a gönderdi. Dadashov'dan önce araya giren Alpaslan topu kornere gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 47. dakikada Hatayspor öne geçti. Ghoulam'ın kullandığı kornerde topa ön direkte Serkan müdahale etti. Penaltı noktasında gelen meşin yuvarlağı Kilama altıpas içerisindeki Rivas'a gönderdi. Rivas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0.

59. dakikada sol kanatta İbrahim Akdağ'ın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Diaby, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

69. dakikada sol kanattan gelen Lamkel Ze, ceza sahasındaki Dele-Bashiru'yu gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

87. dakikada Pendikspor rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahasında oluşan karambolde Pendiksporlu futbolcular meşin yuvarlağa dokunamadı ve top kaleci Erce Kardeşler de kaldı.

GOL - 90+3. dakikada Pendikspor beraberliği buldu. Hataysporlu futbolcular ceza sahasındaki meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı. Sağ çaprazda topla buluşan Midtsjö'nün pasına Aburjania müdahale edemedi. Topu önünde bulan Kappel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Mersin

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Kerim Alıcı), Kilama (Dk. 76 Burak Bekaroğlu), Maksimovic, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Dele-Bashiru), Hodzic, Görkem Sağlam (Dk. 82 Aabid), Aburjania, Rivas, Dadashov (Dk. 63 Lamkel Ze)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 85 Kappel), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir (Dk. 60 Thuram) Erencan Yardımcı, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Erdem Özgenç), Gökcan Kaya, Midtsjö, Diaby (Dk. 60 Romero), Halil Akbunar (Dk. 90+5 Çekiçi)

Goller: Dk. 47 Rivas (Hatayspor), Dk. 90+3. Kappel (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ghoulam, Dk. 80 Dele-Bashiru, Dk. 87 Erce Kardeşler, Dk. 88 Maksimovic (Hatayspor), Dk. 72 Alpaslan Öztürk (Pendikspor)