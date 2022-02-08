Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

Kupanın 4. turunda Eyüpspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda 5-4 yenen Hatayspor, 5. turda da Nasadoge Menemenspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Antalyaspor ise 3. turda Diyarbekirspor'u 5-0, 4. turda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 ve 5. turda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Bordo-beyazlılarda tedavisi devam eden Burak Can Çamoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.