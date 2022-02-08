Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: AA]
Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.
Kupanın 4. turunda Eyüpspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda 5-4 yenen Hatayspor, 5. turda da Nasadoge Menemenspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.
Antalyaspor ise 3. turda Diyarbekirspor'u 5-0, 4. turda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 ve 5. turda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.
Bordo-beyazlılarda tedavisi devam eden Burak Can Çamoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
Etiketler: Hatayspor Antalyaspor Türkiye Kupası
Son Haberler
- 09:44
- 09:37
- 09:27
- 09:45
- 09:39
Sıradaki Haber
İtalya EURO 2032'yi düzenlemek için aday oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz