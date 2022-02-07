Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, taraftarlarının Medipol Başakşehir maçındaki çirkin tezahüratı, Trabzonspor ise Kasımpaşa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline verildi.
Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig Trabzonspor
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