Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borussia Dotmund Niklas Süle’yi transfer etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Bayern Münih'in savunma oyuncusu Niklas Süle'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Borussia Dortmund, Bayern Münih ile 2021-2022 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek Niklas Süle'nin, 2022-2023 sezonu itibarıyla transfer edildiğini açıkladı.
Sarı-siyahlıların sportif direktörü Michael Zorc, transfer bedeli ödemeyecekleri Süle ile 4 yıllık sözleşme imzaladıkları bilgisini paylaştı.
Bundesliga'da Hoffenheim ve Bayern Münih'te oynayan 26 yaşındaki defans oyuncusu, ligde 213 maçta forma giydi ve 12 gol attı.
Bayern Münih ile 4 lig şampiyonluğu ve 2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Süle, Almanya Milli Takımı'nda da 37 kez forma giydi.
Etiketler: Bayern Münih
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