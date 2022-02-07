Borussia Dortmund, Bayern Münih ile 2021-2022 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek Niklas Süle'nin, 2022-2023 sezonu itibarıyla transfer edildiğini açıkladı.

Sarı-siyahlıların sportif direktörü Michael Zorc, transfer bedeli ödemeyecekleri Süle ile 4 yıllık sözleşme imzaladıkları bilgisini paylaştı.

Bundesliga'da Hoffenheim ve Bayern Münih'te oynayan 26 yaşındaki defans oyuncusu, ligde 213 maçta forma giydi ve 12 gol attı.

Bayern Münih ile 4 lig şampiyonluğu ve 2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Süle, Almanya Milli Takımı'nda da 37 kez forma giydi.