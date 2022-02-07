Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları heyecanı sürüyor.

Milli sporcumuz Furkan Akar, Pekin'de kısa mesafe sürat pateninde önce çeyrek final yarışmasında piste çıktı.

Furkan Akar kısa mesafe sürat pateninde yarı finalde elendi

Yarışın özellikle son turu büyük heyecana sahne oldu. Yaşanan temasla 3 sporcu düştü.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Macar sporcu da elendi. Böylece 19 yaşındaki milli sporcumuz çeyrek final serisini ilk sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Milli sporcumuz Furkan Akar, yarı finalde dereceye giremedi. Furkan Akar final B yarışının ardından olimpiyat 6'ncısı oldu.

[Fotoğraf: AA]

Büyük slalomda yarışan Özlem Çarıkcıoğlu 48. sırada yer aldı

Milli sporcumuz Özlem Çarıkcıoğlu da kadınlar büyük slalomda mücadele etti. Özlem Çarıkcıoğlu yarışmada iki inişlik seri yaptı.

28 yaşındaki milli sporcu, toplamda 2 dakika 30 saniye 73 saliselik derecesiyle 48'inci sırada yer aldı.

Çarıkcıoğlu, 9 Şubat'ta da kadınlar slalom müsabakasında yarışacak.