Furkan Akar, Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda 6'ncı oldu
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye açısından tarihi bir gün yaşandı. Milli sporcularımızdan Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni dalında olimpiyat 6'ncısı oldu. Özlem Çarıkcıoğlu ise Alp disiplini büyük slalomda 48'inci sırada yer aldı.
Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları heyecanı sürüyor.
Milli sporcumuz Furkan Akar, Pekin'de kısa mesafe sürat pateninde önce çeyrek final yarışmasında piste çıktı.
Furkan Akar kısa mesafe sürat pateninde yarı finalde elendi
Yarışın özellikle son turu büyük heyecana sahne oldu. Yaşanan temasla 3 sporcu düştü.
Yarışı ilk sırada tamamlayan Macar sporcu da elendi. Böylece 19 yaşındaki milli sporcumuz çeyrek final serisini ilk sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.
Milli sporcumuz Furkan Akar, yarı finalde dereceye giremedi. Furkan Akar final B yarışının ardından olimpiyat 6'ncısı oldu.
Büyük slalomda yarışan Özlem Çarıkcıoğlu 48. sırada yer aldı
Milli sporcumuz Özlem Çarıkcıoğlu da kadınlar büyük slalomda mücadele etti. Özlem Çarıkcıoğlu yarışmada iki inişlik seri yaptı.
28 yaşındaki milli sporcu, toplamda 2 dakika 30 saniye 73 saliselik derecesiyle 48'inci sırada yer aldı.
Çarıkcıoğlu, 9 Şubat'ta da kadınlar slalom müsabakasında yarışacak.
- 21:47
- 21:36
- 21:34
- 21:18
- 21:56