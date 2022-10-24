Hatayspor Beşiktaş'ı ağırlıyor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.
Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Yeni Hatay.
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Samet Çavuş.
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid, Lobjanidze, El Kaabi, Ze Luis.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef de Souza, N'Koudou, Salih Uçan, Dele Alli, Weghorst, Muleka.
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