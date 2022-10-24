Hatayspor, Yeni Hatay Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Hatayspor 90. dakikada Beşiktaş'ı yıktı.

Maçın 31. saniyesinde Weghorst Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda sezonun en erken golü olarak kayıtlara geçti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor 50. dakikada Ze Luis ile eşitliği sağladı. 90. dakikada sahneye çıkarn Kaan Kanak Hatayspor'u 2-1 öne geçirerek takımına 3 puanı getirdi

Bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini alan Hatayspor 10 puana yükseldi. Ligde ikinci yenilgisini alan Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Beşiktaş, maçta henüz ilk dakika dolmadan öne geçti. Muleka'nın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Weghorst, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Weghorst'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

4. dakikada Hatayspor'un kontratağında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin'de kaldı.

8. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında Weghorst'un kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

15. dakikada sol kanattan gelişen atakta N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

34. dakikada Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Yeni Hatay.

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Samet Çavuş.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Boudjemaa (Dk. 62 Ruben Ribeiro), Aabid, Lobjanidze (Dk. 80 Kaan Kanak), El Kaabi, Ze Luis (Dk. 80 Bertuğ Özgür Yıldırım).

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku (Dk. 86 Umut Meraş), Josef de Souza (Dk. 84 Tayfur Bingöl), N'Koudou, Salih Uçan (Dk. 53 Gedson Fernandes), Dele Alli (Dk. 53 Cenk Tosun), Weghorst, Muleka (Dk. 46 Nathan Redmond).

Goller: Dk. 1 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 50 Ze Luis, Dk. 90 Kaan Kanak (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Boudjemaa, Dk. 40 Vranjes, Dk. 90 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)