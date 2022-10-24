Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmış oldu.

Sarı lacivertli takımın defans hattının her geçen hafta istikrara kavuşması da dikkat çekti. Fenerbahçe, Süper Lig’deki son 6 maçın 5’inde rakip forvetlere fırsat vermedi.

Bu süreçte VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Jesus’un öğrencileri, diğer 5 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe Kayserispor’u 2-0, Corendon Alanyaspor’u 5-0, MKE Ankaragücü’nü 3-0, Medipol Başakşehir Başakşehir’i 1-0 yenerken Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Teknik direktör Jesus, Avrupa’da ve Süper Lig’de farklı savunma düzenleri ile maçlara başlarken, sezon başında Szalai, Peres, Gustavo ve Lemos’a formayı verdi.

Bir süre sonra Lemos’u gözden çıkaran Portekizli çalıştırıcı, Peres’in sakatlanması ve Serdar Aziz’in takıma dönmesi ile son haftalarda Szalai - Gustavo - Serdar üçlüsü ile defans hattını kurdu.

Savunmadaki istikrar, sarı lacivertlilerin aldığı sonuçlara da yansırken, Gustavo Henrique’nin artan performansı da takdir topladı.

Öte yandan Luan Peres’in sakatlıktan dönmesine bekleyen Jorge Jesus, tüm maçlarda forma giyen Attila Szalai’yi dinlendirmeyi hedefliyor.