Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentindeki şampiyonada grekoromen stil, kadınlar ve serbest stilde mücadele eden milliler, 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Grekoromen stilde ve kadınlarda 93, serbest stilde 95 puan toplayan Türkiye, toplamda 281 puan elde ederek, 386 puanı bulunan Japonya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde en çok puan topladığı ve en iyi derece elde ettiği organizasyonu geride bıraktı.

Milli takım, şampiyonada 4 yıl sonra altın madalya, 5 yıl sonra ise 3 altın madalya kazandı.

Grekoromen stilde Kerem Kamal ve Fatih Bozkurt, kadınlarda ise Nesrin Baş altın madalyaya uzanan milli sporcular oldu.

Şampiyonada ayrıca grekoromen stilde Ahmet Ekrem Taşkınoğlu, kadınlarda Zeynep Yetgil ve Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı.

Serbest stilde ise Ahmet Duman ve Hamza Alaca gümüş, Emrah Ormanoğlu, Emre Çiftçi ve Feyzullah Aktürk bronz madalya elde etti.

Milliler böylece 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda elde ettiği 11 madalyayla organizasyon tarihinde en çok madalya kazandığı şampiyonayı geride bıraktı.

En çok madalya aldığı organizasyonlardan birini yaşayan Kadın Milli Takımı, dördüncü oldu. Grekoromen Milli Takımı, 44 takımın mücadele ettiği organizasyonda 3. sırada yer aldı.

Serbest güreşçiler ise 2017'de kazandığı 3 madalyayı bu yıl 5 madalyaya çıkararak yeni bir rekorun sahibi oldu. Milliler, serbest stilde takım halinde 5. sırada yer alarak en iyi derecesini tekrarladı.