Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremde, Adana'da 12 bina yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar aldı.

Birçok bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Bunu fırsat bilenler de boş binalara girip, hırsızlık yapmaya başladı. Polis ise hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Ekipler, boşaltılan evlere girip, hırsızlık yapan ve deprem bölgesi için toplanan malzemeleri çalan 10 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda 12 paket bebek bezi, 13 konserve yiyecek, 13 diş macunu ve fırçası, çok sayıda tıraş bıçağı ve köpüğü, pil ile inşaat malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.