Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili 40 gözaltı kararı
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Müteahhit Muharrem Poyraz'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Bu arada gözaltına alınanlar arasında müteahhit Muharrem Poyraz'ın da bulunduğu öğrenildi.
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