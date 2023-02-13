Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili gözaltında
[Temsili fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun, İstanbul'da gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul'da olduğu belirlenen Nazmi Tosun, Ümraniye'deki evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Tosun mahkemeye çıkarılmak üzere Gaziantep'e sevk edilecek.
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