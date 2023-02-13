Ankara’dan Sinop’a hareket eden Necati Kabak idaresindeki yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop kara yolu Taşköprü’nün Çetmi Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bulunduğu şeritten çıkıp karşı şeride geçerek devrilen yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Taşköprü ve Kastamonu’daki diğer hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Kastamonu-Sinop kara yolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Öte yandan yolcu otobüsünün 37 yolcusu ile 3 personelinin olduğu öğrenildi.