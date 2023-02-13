Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, su ve dondurma istedi.

Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını verdi.

Hastaneye getirilen Semih’in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu.

‘Formanı istiyorum’ diyen Semih’e Muslera, ‘hemen gönderiyorum’ cevabını verdi.