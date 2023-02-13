Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 04:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Enkazdan 156. saatte kurtuldu, 'Muslera'dan forma sözü aldı
Gaziantep’te enkaz altından 156 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü görüşerek formasını istedi. Muslera, küçük taraftara "hemen gönderiyorum" cevabını verdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, su ve dondurma istedi.
Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını verdi.
Hastaneye getirilen Semih’in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu.
‘Formanı istiyorum’ diyen Semih’e Muslera, ‘hemen gönderiyorum’ cevabını verdi.
Etiketler: Gaziantep Deprem Doğal Afet Galatasaray
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