Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 03:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
7. günde yeni mucize: 165. saatte enkazdan çıkarıldı
[Fotograf: İHA]
Adıyaman'da 165. saatte yeni bir mucize daha yaşandı. 44 yaşındaki Naime Şakar, enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Saatler sonra gelen mucize sonucu ekiplerin sevinci, görüntülere yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman’da 7. günde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi.
Enkazın altında hayat koridoru oluşturan ekipler, 44 yaşındaki Naime Şakar’a ulaştı.
İğneyle kuyu kazar gibi yürütülen çalışmalar sonucu 165. saatte Şakar, sağ olarak çıkarıldı.
Saatler sonra gelen bu güzel haber, ekipler tarafından mutlulukla karşılandı. O anlar ise görüntülere yansıdı.
Etiketler: Adıyaman Deprem Doğal Afet Kahramanmaraş
Son Haberler
- 07:47
- 07:46
- 07:41
- 07:30
- 07:25
Sıradaki Haber
60 derece yan yatan binanın camları dahi kırılmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz