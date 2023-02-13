Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman’da 7. günde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi.

Enkazın altında hayat koridoru oluşturan ekipler, 44 yaşındaki Naime Şakar’a ulaştı.

İğneyle kuyu kazar gibi yürütülen çalışmalar sonucu 165. saatte Şakar, sağ olarak çıkarıldı.

Saatler sonra gelen bu güzel haber, ekipler tarafından mutlulukla karşılandı. O anlar ise görüntülere yansıdı.