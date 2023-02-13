Karların içinde dört gözle bekledi, helikopterle gelen jandarmaya sevincini sarılarak gösterdi.

Adıyaman'da bütün Türkiye'yi duygulandıran Ahmet Evin'e, TRT Haber ekibi ulaştı.

Afet bölgesinde kardan dolayı yolları kapanan köylere hava yoluyla yardım götürüldü. Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar Köyü'nün 7 kilometre uzağındaki Sırıklı mezrasına, jandarma helikopterle ulaştı.

Yardım helikopterini umutla bekleyen Ahmet Evin ve eşi o duygu dolu anları anlattı.

"Elimde bir kırmızı şeyle bayrak gibi salladım. Salladım geldi buradan döndü dedim o yön tayini yapıyor inmek için direkt inemez. Alçalacak helikopter dedim."

Kendi videosunu dahi izlememişti... Ahmet Evin o anları görünce bir kez daha duygulandı.

"Buralar da bizim toprağımız"

Gölcük depremini de görmüştü yorgun gözleri. O dönem askerdi ve depremde yaralanmıştı.

"Ben Gölcük depremini de yaşadım 99'da askerdim orada. O gün görecliydim iskelede. Deniz püskürdü, kavak boyunca çıktı geri de indi. Biz yaralıydık. Yaralı dediğim kırık yoktu ama vücudum değnekle dövülmüş gibiydi."

Ahmet Evin, karlı dağlara gelen yardım için "Buralarda bizim bayrağımız toprağımız vatanımız devletimizin sayesinde. Devletimize milletimize Cumhurbaşkanımıza bütün yetkililerimize Allah razı olsun" sözleriyle teşekkür etti.