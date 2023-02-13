Deprem felaketinin ardından yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekipleri afet bölgesine koştu. O ekipler arasında madenciler de vardı.

Madenciler, çok sayıda afetzedeyi enkaz altından sağ çıkarmayı başardı. Uyguladıkları "domuzdamı yöntemi" ise dikkat çekti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Aydın Apartma'nında da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu madencileri enkazın çökmesini engellemek için bu yöntemi kullandı.

'Domuzdamı', genellikle madencilikte kullanılan bir yöntem. Enkaz alanlarında da göçük riskinin önüne geçilmesi için tercih ediliyor.

Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor?...

Ahşap malzeme, önce uygun boyutlarda kesiliyor. Tahkimat yapılarak tavanın çökmesi engelleniyor. Böylelikle madenciler açtıkları galerilerde güvenli bir şekilde ilerleyebiliyor.

Mukavemeti yüksek ağaç türleri tavan çökmelerini engelliyor

'Domuz damı' yönteminde genellikle mukavemeti yüksek kayın ve meşe tercih ediliyor.

Madenciler, bugüne kadar birçok depremde kullandıkları "domuz damı" yöntemi ile, sayısız canı enkazdan kurtardı.

Haber: Hasan Muhammet Ağalar

Kamera: Özgür Karaçal