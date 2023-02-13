Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul’a nakli devam ediyor.

Adana'dan kalkan ve içinde 46 yaralı ile 19 refakatçinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçak, saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan ambulanslara alınan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.