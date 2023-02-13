Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 01:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesindeki 46 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi
[Fotograf: AA]
Adana'dan kalkan ve depremlerde yaralanan 46 kişi ile 19 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul’a nakli devam ediyor.
Adana'dan kalkan ve içinde 46 yaralı ile 19 refakatçinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçak, saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.
Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan ambulanslara alınan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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