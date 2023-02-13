Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok illerden biri olan Hatay’da ekipler yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor.

Depremin 162’nci saatinde 16 yaşındaki Ayşe, enkaz altında sağ olarak çıkarıldı.

Sedyenin üzerinde ambulansa götürülen Ayşe, etrafındaki askerleri görünce, "En büyük asker bizim asker" dedi.

Enkazdan çıkarılan Ayşe, tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.