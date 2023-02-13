Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 00:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
162 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayşe'nin ilk cümlesi "En büyük asker bizim asker"
[Fotograf: İHA]
Hatay’da depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Ayşe, 162. saatte kurtarıldı. Ayşe, enkazdan çıkarılırken "En büyük asker bizim asker" diyerek kendisini kurtaran mehmetçiğe seslendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok illerden biri olan Hatay’da ekipler yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor.
Depremin 162’nci saatinde 16 yaşındaki Ayşe, enkaz altında sağ olarak çıkarıldı.
Sedyenin üzerinde ambulansa götürülen Ayşe, etrafındaki askerleri görünce, "En büyük asker bizim asker" dedi.
Enkazdan çıkarılan Ayşe, tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.
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