Türkiye, iki büyük depremle derinden sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından en üst düzey alarm seviyesi ile uluslararası yardım çağrısı yapıldı.

Depremin açtığı yaraların sarılması için bölgeye çok sayıda yardım gitti. Birçok ülke de bölgeye profesyonel arama ve kurtarma ekiplerini yolladı.

O ülkelerden biri olan İngiltere'den ISAR arama kurtarma ekibi, enkaz altındaki insanlara ulaşmak için çaba sarf ediyor.

İngiliz arama kurtarma ekibinin açtığı tünelden, enkaz altında kalmış bir depremzedeye ulaşması yaka kamerasına yansıdı.