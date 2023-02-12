Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 23:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Enkaz altında bir cana daha ulaşmak için metrelerce tünel açıldı
10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak için Türkiye'ye gelen İngiliz ekibin enkaz altındakilere ulaşabilmek için girdiği tünel nefes kesti.
Türkiye, iki büyük depremle derinden sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından en üst düzey alarm seviyesi ile uluslararası yardım çağrısı yapıldı.
Depremin açtığı yaraların sarılması için bölgeye çok sayıda yardım gitti. Birçok ülke de bölgeye profesyonel arama ve kurtarma ekiplerini yolladı.
O ülkelerden biri olan İngiltere'den ISAR arama kurtarma ekibi, enkaz altındaki insanlara ulaşmak için çaba sarf ediyor.
İngiliz arama kurtarma ekibinin açtığı tünelden, enkaz altında kalmış bir depremzedeye ulaşması yaka kamerasına yansıdı.
Etiketler: Deprem
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