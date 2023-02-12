Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Çayeli'nden Ardeşen istikametine seyir halindeki Mehmet Fincan'ın kullandığı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Limanı mevkiinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Recep Ali Fincan yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Recep Ali Fincan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Fincan'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
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