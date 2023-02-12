Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremden etkilenen Elbistan havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elbistan ilçesi havadan görüntülendi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan ilçesi dron ile havadan görüntülendi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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