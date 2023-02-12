Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan ilçesi dron ile havadan görüntülendi.