Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da deprem anı bir geminin kamerasına yansıdı
[Fotograf: TRT Haber]
10 ili etkileyen deprem, İskenderun Limanı'ndaki bir geminin kamerasına böyle yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem anı, İskenderun Limanı'ndaki bir Türk gemisinin kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, geminin bağlı olduğu iskelenin ve üzerindeki araçların bir süre sallandığı, çalışanların da kaçıştığı görülüyor.
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