Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem anı, İskenderun Limanı'ndaki bir Türk gemisinin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, geminin bağlı olduğu iskelenin ve üzerindeki araçların bir süre sallandığı, çalışanların da kaçıştığı görülüyor.