Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 00:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
163. saatte mucizenin adı Mustafa oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Hatay'da dışarı çıkmayı başaran bir çocuk, 7 yaşındaki Mustafa'nın kurtarılmasını sağladı. Ekipler, depremden kurtulan çocuğun ihbarıyla gittiği enkazda, nefes alışverişini duydukları Mustafa'yı 163. saatte enkazdan çıkardı.
Hatay'da, 13-14 yaşlarında bir çocuk deprem esnasında dışarı çıkmayı başardı.
Ailesini kurtarmak için yardım isteyen çocuk durumu ekiplere anlatınca enkazda arama kurtarma çalışmaları başladı.
Ekipler, kurtarma çalışmalarında toprakta nefes almaya başlayan 7 yaşındaki Mustafa'yı fark etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 163 saat sonra Mustafa'ya ulaşmayı başardı.
Alkışlar ve tekbirlerle enkazdan çıkarılan Mustafa, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Deprem Doğal Afet Hatay Kahramanmaraş
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