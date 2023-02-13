"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar görmesinin ardından onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine iniş yapan THY uçağı, dönüş için yolcularını aldı.

İstanbul'a gitmek isteyen bazı depremzedeler ve değişim yapan arama kurtarma personeli olmak üzere 91 kişinin bindiği uçak, İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

Türk Hava Yolları'nın uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu icra etmek için İstanbul Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinden havalanmıştı.