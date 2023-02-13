"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da bir bina temelden geriye doğru yan yattı.

Depremle birlikte 60 derece geriye yatan binanın camı dahi kırılmadı. Depremde bu binada yaşayanlardan can kaybı olmadı.

Bölge halkı, binanın yapıldığı zeminde sıvılaşma olduğunu iddia ediyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: İdris Tiftikçi