Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 03:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
60 derece yan yatan binanın camları dahi kırılmadı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir bina deprem sırasında geriye yattı. Altından fay hattı geçen 6 katlı binanın tek camı bile kırılmadı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da bir bina temelden geriye doğru yan yattı.
Depremle birlikte 60 derece geriye yatan binanın camı dahi kırılmadı. Depremde bu binada yaşayanlardan can kaybı olmadı.
Bölge halkı, binanın yapıldığı zeminde sıvılaşma olduğunu iddia ediyor.
Haber: Murat Can Öztürk
Kamera: İdris Tiftikçi
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