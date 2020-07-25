Ülker Stadı'nda oynana ve 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından konuşan Kartal, ihtiyaçları olan 1 puanı alamadıkları için üzüldüklerini belirtti.

Kartal, çok pozisyon buldukları halde gol atamamalarını anlayamadığını vurguladı.

"Tebrik edilecek bir halimiz yok. Buradan 1 puan almamız lazımdı. Yani bu çocukları ben anlamıyorum. Bazen çok güzel oynuyorlar. Bu maçta bizim çocuklar yoktu sanki. Böyle bir durum beklemiyorduk. Tabii birkaç eksiğimizin oluşu da bizi etkiledi ama yine de bizim buradan 1 puan almamız gerekiyordu. Çok gol kaçırdık, bu kadar gol kaçırdıktan sonra işte sonucu kötü oluyor. Diğer sonuçlar da bizi etkiledi. Ligde kaldık, inşallah bu sene yapmış olduğumuz hataları seneye tekrar etmeden, güzel bir takım kurmak kaydıyla Rizespor'u yukarılarda göreceğiz."