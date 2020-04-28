Kayserispor'un 25 yaşındaki futbolcusu “Rakiplerimiz yendiğimiz sürece ve büyük takımlardan alacağımız puanlarla ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Aramızda çok fazla puan farkı yok. En son da Yeni Malatayspor’u yendik. İnşallah Kayserispor ligde kalacak. Fenerbahçe karşısında alınacak bir galibiyet önümüzü daha iyi görmemize neden olacak” dedi.

''Futbol derinden etkilendi''

Acar, koronavirüs nedeniyle futboldan uzak kaldıklarını söyledi.

"Koronavirüs futbolcuları derinden etkiledi. Futbolcular takım antrenmanına alışık. Kardeşimle birlikte antrenmanlarımıza devam ediyoruz ama takım çalışması gibi olmuyor. Evde bisiklet sürme ve dışarıda koşma takım antrenmanı gibi değil. Takımla çalışma yapmak gerekiyor. Umarım kısa sürede düzelir ve takım olarak çalışmalara başlarız."

''Futbolcular her zaman oynamak ister''

Acar, futbolcuların her zaman sahada olmak isteyeceğini dile getirdi.

"Bizim açımızdan çok zor bir sezon geçti. Ligin alt tarafı da üst tarafı da çok karışık. Psikolojik anlamda da sıkıntılı dönemlerden geçtik. 2 aylık bir aradan sonra tekrar başlayıp 8 haftalık maçı oynayıp tekrardan ara vermek ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum. Futbolcu her zaman oynamak ister. Böyle yatmak istemez. Bunun sağlık, ev ve sakatlık tarafı var. Bunu en iyi yöneticiler bilir."

''Kayserispor ligde kalacak''

Orta saha oyuncusu, Süper Lig’in kalan 8 haftasında zorlu mücadelelerin olacağını belirtti.

"Son 8 haftada zorlu maçlarımız kaldı. Buraya kadar getirmememiz gerekiyordu. Sezonun ilk yarısında gösterdiğimiz performans iyi değildi. Ligin ikinci yarısıyla toparlanmaya ve iyi bir takım olmaya başladık. İyi maçlar oynadık, kazanabileceğimiz maçlarda kayıplar yaşadık. Son 8 haftada büyük takımlarla ve rakiplerimizle karşılaşacağız. Rakiplerimizi yendiğimiz sürece ve büyük takımlardan alacağımız puanlarla ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Aramızda çok fazla puan farkı yok. En son da Yeni Malatayspor’u yendik. İnşallah Kayserispor ligde kalacak."

''Fenerbahçe maçı ile başlamak avantaj''

25 yaşındaki futbolcu, lige verilen aradan sonra Fenerbahçe ile mücadele edeceklerini söyledi.

"Fenerbahçe karşısında alınacak bir galibiyet önümüzü daha iyi görmemize neden olacak. Sonrasında da iç sahada alacağımız bir galibiyetle seriye bağlamış oluruz. Fenerbahçe maçıyla başlamamız bizim için daha iyi. Bizi hava sokar. Ligin son sırasında olabiliriz ama çekinmiyoruz. Fenerbahçe’yi iç sahada da yendik kimseden korkumuz yok. Kayserispor’un ligde kalacağına inanıyorum. Ligin ilk yarısında gösterdiğimiz kötü performans olmasaydı şu an rahat bir lig geçiriyor olabilirdik. Berna Başkan gelmeden önce kurulan kadro iyi değildi. Kalan 8 haftadaki performansımızla ligde kalmayı hedefliyoruz."

''Hocamızın üst seviyede futbol bilgisi var''

Acar, teknik direktör Robert Prosinecki ile çalışmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

"Hocamızın üst düzey bir futbol bilgisi var. Futbolcularla diyaloğu da çok iyi. Sadece işini yapan birisi. Futbolculardan da işini yapmasını bekliyor. Seninle sürekli bire bir konuşmalar yapmaz ama işini yapmanı bekler. Real Madrid ve Barcelona’da futbol oynamış bir isim. Futbol bilgisine güveniyorum ve bizi ligde tutacağına inanıyorum."

''Kayserispor'u seviyorum''

Acar, lig bitmeden kariyeriyle ilgili bir planlama yapmayacağını söyledi.

"Sezon sonu için bir plan yapamıyorum çünkü düşme hattındayız. Kayserispor’u seviyorum. Çalışanlar, arkadaşlarımız ve başkanımızı seviyorum ama herksin bir planı var. Önümüzü şu an göremiyoruz ama Avrupa’da oynama planım var. Ülkemizde büyük bir takımda oynamak isterim ama Avrupa hayalim sürüyor. Bir adını duyurarak şampiyonluklar kazanarak Avrupa’ya gitmek var bir de güçsüz bir şekilde Avrupa’ya gitmek var. Önce şampiyonluklar kazanmış, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynamış bir oyuncu olarak Avrupa’ya gitmek istiyorum. Şampiyonluklar yaşadıktan sonra Avrupa’da oynamak istiyorum."

''Trabzonspor'dan teklif aldım''

Acar, ligin devre arasında transfer tekliflerini aldığını ancak zor durumda olan Kayserispor’u bırakmak istemediğine vurgu yaptı.

"Devre arasında transfer teklifleri oldu ama bu zor dönemde Kayserispor’u bırakmak istemedim. Trabzonspor’dan teklif aldım. Menajerim aracılığıyla başka takımlardan da teklif geldi ama ciddi anlamda Trabzonspor’dan teklif aldım."

''Berna başkanın gelişiyle toparlandık''

Acar, Kayserispor’da başkanlık koltuğuna Berna Gözbaşı’nın oturmasından sonra başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

"Berna başkanın gelişinden sonra toparlanma süreci başladı. Çok iyi bir iletişimi var herkese bir anne bir abla gibi davranıyor. Herkesin sıkıntısıyla birebir ilgileniyor. Her zaman birebir ilgilendi ne sıkıntı varsa çözdü. Bugün yapacağım dediği şeyi yarına bırakmadı ve çözdü. Biz Berna başkanı çok seviyoruz keşke daha önce gelseydi. İnşallah o da bizimle birlikte devam eder ve güzel günler görürüz."

Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldım''

Acar, Türkiye A Milli Takımı’nda oynamak istediği için Azerbaycan’dan gelen teklifi reddettiğini dile getirdi.

"Her oyuncunun milli takım hedefi var. A Milli Takım’da oynamak istiyorum. Bu sezon Azerbaycan Milli Takımı’ndan teklif aldım ama Türkiye A Milli Takımı’nda oynamak istiyorum. Her Türk genci gibi milli formayı giymek istiyorum. Milli takıma da yaklaştığımı düşünüyorum, bu performansıma devam edersem çağrılmayı bekliyorum."

''Lemina ve Sosa'yı beğeniyorum''

Acar, Süper Lig’de Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina ve Trabzonsporlu Jose Sosa’yı beğendiğini belirtti.

"Kendi oyun stilimi beğeniyorum. Kendi oyun stilimi yaratmayı seviyorum. Ligimizde Lemina’yı çok beğeniyorum. Çok agresif ve mücadeleci. Oyunun her iki yönünü de oynayabiliyor. Bir de Jose Sosa. O teknik ve futbol zekası anlamında çok farklı bir oyuncu."