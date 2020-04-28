Binlerce kişiyi buluşturan Londra maratonu geçtiğimiz pazar günü koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı ve 4 Ekim'e ertelendi.

Yarış organizatörü Hugh Brasher'den ise maraton ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Organizatör, bu yıl ertelenen Londra Maratonu'nun sadece elit koşucularla sınırlı olabileceğini söyledi.

Brasher bunun şu anda ekibi tarafından kabul edilen "on senaryodan" sadece biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Maratonu iki saatin altında koşan ilk atlet olan Eliud Kipchoge ve rekortmen olimpik atlet Kenenisa Bekele'nin bu yılki Londra Maratonu'nda olup olmayacağı ile ilgili de Brasher, "Ekim ayında tekrar onları karşılamayı umuyoruz, ancak bu aşamada ne olacağını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Lontdar Maratonu'nda geçen yıl 43 bin kişi yarışmıştı. Kısıtlı sayıda sporcunun katılımı ile Tokyo Maratonu bir ilk olmuştu. Japonya'da yapılan koşuya sadece 200 kişi katılmıştı.