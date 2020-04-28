Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini yapmaya çok yaklaştı. Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Liglerin tamamlanmasının ardından Galatasaray'a imza atması beklenen 25 yaşındaki oyuncunun, 3 yıl için yaklaşık 7 milyon Türk lirasına imza atması bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mert Hakan, bu sezon resmi maçlarda 10 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

Bu arada yeni sezonda Selçuk İnan, Nagatomo ve Mariano'nun sözleşmelerini uzatmayı düşünmeyen Galatasaray'ın, sadece Ryan Donk ile masaya oturacağı belirtildi.

Yönetimin kiralık kontratları sona erecek Onyekuru ve Lemina'yı yeni sezonda da kadroda düşündüğü, ancak yıllık ücretlerinden yüzde 30'luk indirimle teklif yapacağı ifade edildi.

Her 2 oyuncunun da bu teklifi kabul etmesi durumunda, tekrar kiralanmaları için kulüpleri ile görüşüleceği gelen haberler arasında.