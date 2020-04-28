TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, talimatta lisans başvurusu için belirlenen nisan ayının son iş günü mesai saati bitimi tarihi, sadece bu sezon geçerli olmak üzere mayıs ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

Anılan değişikliğe ilişkin tüm hukuki süreç ve onay işlemleri tamamlanırken, değişimin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.