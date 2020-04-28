Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde canlı yayın konuğu oldu.

"Karantina günlerinde eşimle ilk defa bu kadar oturup, konuşma şansımız oldu. Dışarıya çıkıp geldiğim için eşim evde 2 metre mesafe kuralı koyuyor.'' dedi. Başkan Çebi, kulübün maddi durumu ile ilgili ''Bu süreci birlikte alınacak kararlarla çözebiliriz. Bizim maddi olarak virüsten önce ile virüsten sonra arasında pek bir fark yok. Kasamıza kuruş girmiyor. Camiada Beşiktaş'ın durumunun farkında olanlar da var olmayanlar da var ancak farkında olup umursamayanlar ilginç..."

Ahmet Nur Çebi, ''En çok neyi özlediniz?'' sorusuna Telefonlarla, sosyal medya üzerinden görüşmeler yapmak duygularınızı tam aktaramadığımız için beni çok zorluyor. Sportif faliyetlii özlüyorum'' yanıtını verdi.

Futbolcularla görüşmeler nasıl gidiyor?

Çebi, ''Sağlık herşeyden önce gelir. Bunu kenara itip faaliyete başlamak yanlış olur. Alınanacak kararların yanına önlemler ve tedbirler bir paket halinde konulmalı. dedi.

Ahmet Nur Çebi, transfer politikası ile ilgili ''Transferde öze dönmek zorundayız. Bu bir tercih ve bir zorunluluk. Kulübe gelir sağlayacak futbolcular yetiştirmeliyiz. Eskiden olduğu gibi yaşlı, pahalı ve katkı vermeyen futbolcuları transfer etmeye karşıyız. Bu konuda yönetim olarak hemfikiriz.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, @trtspor'da konuştu.



"Sağlık her şeyden önce gelir. Bunu kenara itip herhangi bir faaliyeti sürdürmenin doğru olmadığını düşünüyorum." pic.twitter.com/Eqq7Ev3u0u — TRT Spor #EvHayatDolu (@trtspor) April 28, 2020

''Karius gitmek isterse gider''

''Loris Karius gitmekten vazgeçmişse, burada kalacaksa onun oynayıp oynamayacağına hoca karar verir. Fesih yetkisini kullanıp kullanmayacağına Karius karar verecektir. Bekleyip göreceğiz. Kiralık futbolcular arasında bazı futbolcularla devam edeceğiz.''

Ahmet Nur Çebi, sportif direktörlük konusuyla ilgili ''sportif direktör olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun kim olacağı konusunda bu karışık dönemin geçmesi gerekiyor. Ama camianın içerisinden yetişmiş biri olmasını isterim.'' ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: Talisca ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Talisca geldi de biz mi gelmesin dedik. Buraya gelip buradaki ücretlerle oynayacaksa buyursun oynasın. pic.twitter.com/i8OfEB55mk — TRT Spor #EvHayatDolu (@trtspor) April 28, 2020

Başkan Çebi, sürekli adı Beşiktaş ile anılan Talisca ile ilgili ''Talisca ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Talisca buraya gelip buradaki ücretlerle oynayacaksa buyursun gelsin. Bu parayı Beşiktaş sayesinde kazandı. 'Bir gün 'Beşiktaş'tan yıldız oldum, vefa borcum var' derse kapımız açık.'' yorumunu yaptı.

Çebi, ''Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcularla görüşme yaptınız mı?'' sorusuna Gökhan, Caner ve Atiba ile görüşmemiz olmadı. Şartlarda anlaşırsak devam edeceğiz.'' yanıtını verdi.