Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Turuncu lacivertli deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
#TürkiyeninYeniŞampiyonu'na hoş geldin @HAK3!— İstanbul Başakşehir #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 8, 2020
pic.twitter.com/lLcqVg9x5k
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 19:25
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