Turuncu lacivertli deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."