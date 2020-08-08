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Balkan Kürek Şampiyonası'na koronavirüs engeli
Bu yıl düzenlenmesi planlanan Balkan Kürek Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda yer alan ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen video konferansta, bu yılki Balkan Şampiyonası'nın Covid-19 nedeniyle düzenlenmemesi kararlaştırıldı.
Söz konusu şampiyonanın 2021 yılında Kuzey Makedonya'da yapılacağı belirtildi.
Etiketler: Balkan Kürek Şampiyonası koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 17:31
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