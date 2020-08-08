Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda yer alan ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen video konferansta, bu yılki Balkan Şampiyonası'nın Covid-19 nedeniyle düzenlenmemesi kararlaştırıldı.

Söz konusu şampiyonanın 2021 yılında Kuzey Makedonya'da yapılacağı belirtildi.