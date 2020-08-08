Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Sıralama turlarının en hızlısı Valtteri Bottas
Formula 1'de yılın beşinci yarışı öncesi sıralama turları tamamlandı. İngiltere'de kusursuz bir performans gösteren Valtteri Bottas, pole pozisyonunun sahibi oldu.
Formula 1'de 2020 sezonu İngiltere'de sürüyor. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi, yılın beşinci ayağına da Silverstone pisti ev sahipliği yapıyor.
Zorlu yarış öncesi yapılan sıralama turlarından sürpriz çıkmadı. Mercedes'ler ilk seansta en hızlı derecelere imza atarken, ikinci seansta araya Nico Hulkenberg girdi.
Sebastian Vettal son seansa kalamayarak, Ferrari taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı.
Üçüncü seansa iyi başlayan Lewis Hamilton olsa da, takım arkadaşını son anda geride bırakmayı başaran Valtteri Bottas pole pozisyonunun sahibi oldu.
Günün sürpriz ismi Hulkenberg ise üçüncü basamağı elde etti. Formula 1'de İngiltere'de koşulacak yılın beşinci ayağı 9 Ağustos Pazar günü 16.10'da başlayacak.
Etiketler: formula 1 Sıralama turlarları valtteri bottasSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 17:34
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