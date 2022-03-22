Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 20:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Halkbank altın sette kaybetti
Halkbank, CEV Challenge Kupası Finali'nde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Narbonne Volley'e deplasmanda altın set sonucunda mağlup olarak organizasyonu 2'nci tamamladı.
Challenge Cup finalinde HalkBank, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Narbonne'ye altın set sonucunda 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
CEV Challenge Kupası'nda yenilgi almadan finale yükselen Halkbank, 16'lı finaller turunda Bosna Hersek'in OK Bosna, son 16 turunda Avusturya Union Raiffeisen, çeyrek finalde Estonya'nın Tallinn Technical University ve yarı finalde Yunanistan'ın Panathinaikos takımını eleyerek finale çıktı.
Finalin ilk maçında Halkbank, Ankara'da konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 yenmişti.
Rövanş maçında altın set sonucunda 4-1 mağlup olan temsilcimiz turnuvayı ikinci tamamladı.
Etiketler: Voleybol
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