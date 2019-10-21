Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev alacak.

Kaynak: TRT SPOR