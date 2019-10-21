A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı maçta aldığı darbe sonucu kaburgasında kırık oluşan Emre Belözoğlu'nun, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmüştü.

Ancak 39 yaşındaki oyuncu, Yukatel Denizlispor maçında sahadaydı.

Kritik deplasmanda takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe kaptanı, kaburgasındaki kırığa rağmen, takımını kritik deplasmanda yalnız bırakmadı ve 64 dakika sahada kaldı.

Maç içerisinde kaburgasına darbe de alan tecrübeli futbolcu, oyuna devam etmek istedi ve ikinci golün de asistini yaptı.

Performansıyla bu sezon beğeni toplayan Emre Belözoğlu, yaptığı fedakarlıkla da büyük alkış aldı.

Belözoğlu, golden 2 dakika sonra yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

Maç sonunda sakatlığıyla ilgili konuşan deneyimli oyuncu, "Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR