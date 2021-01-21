Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. İrfan Can Kahveci, Onyekuru ve Mostafa Mohamed için temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu’nu listesine aldı.

Ümit milli takımında da görev yapan 21 yaşındaki futbolcuyla kiralık olarak anlaşan sarı kırmızılılar, kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Halil Dervişoğlu, futbola Hollanda ekibi Sparta Rotterdam alt yapısında başladı. Hücum bölgesinde santrfor ve kanat pozisyonlarında görev alabilen 21 yaşındaki futbolcu, Ekim 2020'de Twente’den Brentford’a transfer oldu.

Halil, İngiltere Championship'te 9 maçta 1 kez fileleri havalandırdı, 1 gol pası verdi.

Sparta Rotterdam forması ile 58 maçta 16 kez filleri havalandıran genç futbolcu, Ümit milli takımda da 11 karşılaşmada 8 kez gol sevinci yaşadı.