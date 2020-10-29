Haber Giriş: Kaynak: İHA
Hakkari'deki rafting heyecana sona erdi
Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak müsabakaları son etap yarışlarının ardından tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hakkari Valiliğinin desteği ile Türkiye Rafting Federasyonu tarafında Zap Vadisi’nde gerçekleştirilen şampiyonada, 12 ilden 25 kulüpten 450 sporcu 4 gün süren rafting şampiyonasında kıyasıya yarıştı.
[Fotoğraf: AA]
Zap kanyonunda düzenlenen nehir inişi yarışlarının ardından müsabakalar sona erdi.
Kentte 4 gün süren şampiyonada Açık Yaş Erkek kategorisinde Antalya Manavgat Spor Kulübü, Açık Yaş Kadın kategorisinde Tunceli Gençlik Spor Kulübü, Karma (mix) kategoride Antalya Manavgat Spor Kulübü B takımı birinci oldu.
U19 Erkekler kategorisinde ise Van Çatak Belediyesi Spor Kulübü, U19 Kadınlar kategorisinde de Tunceli Yurdum Spor Kulübü birincilik elde etti.
[Fotoğraf: AA]
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