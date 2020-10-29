Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hakkari Valiliğinin desteği ile Türkiye Rafting Federasyonu tarafında Zap Vadisi’nde gerçekleştirilen şampiyonada, 12 ilden 25 kulüpten 450 sporcu 4 gün süren rafting şampiyonasında kıyasıya yarıştı.

[Fotoğraf: AA]

Zap kanyonunda düzenlenen nehir inişi yarışlarının ardından müsabakalar sona erdi.

Kentte 4 gün süren şampiyonada Açık Yaş Erkek kategorisinde Antalya Manavgat Spor Kulübü, Açık Yaş Kadın kategorisinde Tunceli Gençlik Spor Kulübü, Karma (mix) kategoride Antalya Manavgat Spor Kulübü B takımı birinci oldu.

U19 Erkekler kategorisinde ise Van Çatak Belediyesi Spor Kulübü, U19 Kadınlar kategorisinde de Tunceli Yurdum Spor Kulübü birincilik elde etti.

[Fotoğraf: AA]