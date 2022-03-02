Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakeme tepki olarak bir dakika gözlerini kapattılar
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta amatör küme maçında hakem hatalarına tepki olarak Elvanpazarcıkspor ve Karamansporlu futbolcular sahada bir dakika boyunca gözlerini kapattı.
Zonguldak 1. Amatör Merkez B Grubu'nda mücadele eden Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor bugün saat 13.00’da Fener sahasında karşılaştı.
[Fotoğraf: İHA]
Karşılaşma öncesinde Elvanpazarcıkspor ve Karamansporlu futbolcular 1 dakika boyunca elleriyle gözlerini kapatarak hakem hatalarını protesto etti.
1 dakika sonunda iki takım oyuncuları gözlerini açarak karşılamaya kaldığı yerden devam etti. Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor'un bu tepkisi tribünlerden alkış aldı.
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