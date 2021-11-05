Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilmişti.

Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi.

[Fotoğraf: AA]

Maç, 90+4. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti.

Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 5 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı.

Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 5 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.

[Fotoğraf: AA]

Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

Bünyamin Gezer: Ben hayatımda çok hakem hatası gördüm ama böylesini görmedim. Türk hakemliği ne hale gelmiş. Asla kabul edilebilecek bir olay değil. pic.twitter.com/t1A1kptxjh — TRT Spor (@trtspor) November 5, 2021

Karşılaşmayı Gaziantep kazandı

Ev sahibi ekip karşılaşmayı 37. dakikada takımın Figueiredo ve 86'da Caulker'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Kasımpaşa'da Eysseric, 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla maçın kalan kısmında takımını bir kişi eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 15'e çıkaran Gaziantep FK, maç fazlası ve averajla 11. sıraya yerleşti. Antep deplasmanından eli boş dönen Kasımpaşa ise 9 puan ve averajla 19. sırada konumlandı.

Erol Bulut: Maç bitti dediler içeri girdik, tekrar başlayacak dediler sahaya çıktık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu bir maçı kazandıklarını ve mutlu olduklarını belirtti.

Bulut, maç sonu yaşanan ilginç olaylarla ilgili de yorum yaptı.

"Maç bitti dediler içeri girdik, sonra tekrar başlayacak dediler. Biz de çıktık ve dört dakika daha oynadık. Bu bir hata, bu tür şeyler olabilir. Hakem de hata yapabilir. Sonuçta olması gereken ne ise öyle yapmak zorundayız. Bize de öyle talimat verildi. 4 dakika yeniden oynamamız gerekiyordu sahaya çıktık ve oynadık. Bu bir hata hakem de bir insan hata olabilir."

[Fotoğraf: İHA]

Hakan Kutlu: Hakem maçın kronometresinde dakikayı yanlış görmüş

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibi kutladı. Kutlu, maçın sonunda yaşananlarla ilgili bir soruya yanıt verdi.

"Bazen hatalar olabiliyor. Hakem de maçın kronometresinde dakikayı yanlış görmüş, maçın bittiğini zannetmiş. Sonra bize yeniden maça çıkmamız gerektiğini söylediler, biz de çıktık. Olabiliyor böyle hatalar, üzerinde çok durmamak gerekiyor. Bizler de hata yapabiliyoruz, hakem de bir hata yapmış."

Gaziantep'ten espirili paylaşım