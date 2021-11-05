Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Aslı Demir'den bronz madalya
[Fotoğraf: TRT Yıldız]
Milli sporcu Aslı Demir, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada 65 kiloda Aslı, İtalyan rakibi Elena Esposito'yu 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Çeyrek finalde Arnavut rakibi Albina Drazhi'yi yenen Aslı, Rus Dinara Kudaeva Salikhova'ya yarı finalde mağlup olmuştu.
U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kilodaki temsilcimiz Aslı Demir, rakibi Elena Esposito'yu mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oluyor. pic.twitter.com/hXGIpSOgsc— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 5, 2021
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 21:53
- 21:24
- 21:22
- 21:40
- 21:36
Sıradaki Haber
Milli judocu Akkuş bronz madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz