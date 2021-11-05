Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Yetgil'den bronz madalya
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zeynep Yetgil, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada 53 kiloda Zeynep, Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat'ı 8-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Çeyrek finalde İtalyan rakibi Carmen Di Dio'yu yenen Zeynep, Rus rakibi Ekaterina Verbina yarı finalde mağlup olmuştu.
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