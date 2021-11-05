Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçeli Berisha'dan
[Fotoğraf: Reuters]
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın golü, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın golü seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha, Said Benrahma (West Ham United), Myrto Uzuni (Ferencvaros) ve Sofiane Feghouli'nin (Galatasaray) önünde ilk sırayı aldı.
Berisha, Fenerbahçe'nin deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.
A stunning team move finished off in style— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 5, 2021
Mergim Berisha's volley wins Goal of the Week! @Heineken | #UELGOTW | #UEL pic.twitter.com/PuMAIF0u0O
Etiketler: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Avrupa Kupaları
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