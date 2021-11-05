Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen genel kurula 56 delege katıldı. Tek aday olan Yasin Bölükbaşı, oyların tamamını alarak tekrar başkan seçildi.

Bölükbaşı, genel kuruldan sonra teşekkür konuşması yaptı.

"Divanımız çok sağlıklı bir seçim süreci yönetti. İyi bir seçim geçirdik. Delegelerimize güven tazelerken verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetim ve vizyonumuzun 3 yıl boyunca Türk sporuna katkı sağlaması için var gücümüzle çalışacağız. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun."

Yasin Bölükbaşı'nın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer aldı:

Adem Ali Yılmaz, Burhanettin Sevencan, Gökhan Kazdal, Hüseyin Gümüş, Mustafa Kırlangıç, Sinan Kartal, Ertan Göv, Esat Cantekin, Funda Kocabıyık, Hacı Dursun Bozo, İsmail Hakkı Tuhan, Huzeyfe Yılmaz, Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Elif Arslan.