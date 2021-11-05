Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Golbol Kadın Milli Takımı Danimarka yendi
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Danimarka'yı 9-5 mağlup etti.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu ay-yıldızlılar, Danimarka ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını Türkiye 5-3 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 9-5 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.
Avrupa Golbol Şampiyonası'na Kadın Milli Takımımız'dan harika başlangıç!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 5, 2021
Türkiye 9-5 Danimarka pic.twitter.com/bJQwVJjn0J
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