Afrika'nın güneyindeki eski bir Britanya kolonisi Malavi'de dünyaya gelen 24 yaşındaki Simwaka, Dünya Atletizm Birliği'nin internet sitesinde yayımlanan röportajında kariyerinin kırılma noktasını anlattı.

Ülkesinin Mzuzu kentinin futbol kulübü Topic Sisters'ta forvet olarak oynayan ve 2019'da Malavi Kadın Milli Takımı'na seçilen Simwaka'nın hayatı, 16 Şubat 2020 tarihinde değişti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan 17 ay önce ulusal kros şampiyonasının radyodaki duyurusunu dinleyen sporcu, Mzuzu Golf Kulübü'ndeki yarışmayı izlemeye gitti.

[Fotoğraf: Reuters]

Katılımın serbest olduğunu öğrenen Simwaka, ani bir kararla elit kadınlar kategorisine kayıt yaptırdı. Hayatının ilk atletizm yarışmasına katılan Simwaka, Mary Kamwendo ve Caroline Mhango gibi tecrübeli rakiplerinin önünde altın madalya kazanarak herkesi şaşırttı.

Malavi Atletizm Federasyonunun dikkatini çeken sporcu, antrenörlerinin kararıyla kısa mesafe koşularına yöneldi. Kısa sürede 100, 200 ve 400 metre yarışlarındaki derecelerini geliştiren Simwaka, 100 metrede Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti.

Simwaka, yarı finale yükselemese de elemelerde 11.76 saniyeyle kırdığı Malavi rekorunu, ilk turdaki 11.68'lik derecesiyle geliştirdi.

Atletizme yeni adım atmasına karşın kadınlar 100, 200 ve 400 metre ulusal rekorlarını ele geçiren Malavi'nin yükselen yıldızı Simwaka, vücudu izin verdiği sürece iki branşta da devam etmek istediğini söylüyor.