Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 01:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hajradinovic 2026 yılına kadar Kasımpaşa'da
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile sözleşme yeniledi.
Kasımpaşa, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile nikah tazeledi.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, `Üç sezondur kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir` denildi.
Etiketler: Kasımpaşa Süper Lig Transfer Haberleri
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